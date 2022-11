Beckenbauer, a dicembre il film Sky Original

Il film Sky Original racconta l'ascesa del più grande campione del calcio tedesco e la sua carriera ricca di successi. Un viaggio nel tempo ironico e accurato, che non perde mai di vista l'essere umano Franz dietro al giocatore Beckenbauer. In onda dal 16 dicembre, in esclusiva su Sky Cinema e NOW

Rilasciato oggi il trailer italiano del film Sky Original “Il Kaiser - Franz Beckenbauer” , che dal 16 dicembre 2022 sarà in esclusiva su Sky Cinema e NOW . Prodotto da Bavaria Fiction per conto di Sky Studios , il film racconta l'ascesa del più grande campione del calcio tedesco - Franz Beckenbauer - e la sua carriera ricca di successi: da asso del calcio a leggendario allenatore, dagli anni '60 fino alla memorabile finale della Coppa del Mondo a Roma nel 1990. Il film è diretto da Tim Trageser ed interpretato da Klaus Steinbacher , con lui nel cast anche Ferdinand Hofer , Teresa Rizos , Stefan Murr , Oliver Konietzny , Bettina Mittendorfer , Heinz-Josef Braun , Christine Eixenberger e Sina Tkotsch . La sceneggiatura è di Martin Rauhaus mentre il direttore della fotografia è Eckhard Jansen .

La sinossi del film

Lontano dal biopic agiografico, il film è un viaggio nel tempo ironico e accurato, che non perde mai di vista l'essere umano Franz dietro al giocatore Beckenbauer: il calciatore del secolo, che ha rivoluzionato il modo in cui gli atleti trattavano i media, ma che ha anche fatto più volte notizia della sua vita privata. Franz crea problemi quando qualcosa non gli va bene e si innamora perdutamente quando incrocia lo sguardo della ragazza giusta. Lascia la Germania per qualche anno e al suo ritorno dalla "Operetta League" negli USA, il famoso programma televisivo “Das Aktuelle Sportstudio” lo accoglie con ballerini di aerobica in sgargianti tutine di acetato. Nel 1984, il calcio è protagonista della televisione privata, i media hanno un ruolo sempre più importante. Franz conosce il gioco e dice: "Sono pronto". Il resto è storia. Fino al prato verde di Italia 90, quando Kaiser Franz – giacca melanzana e pantaloni color crema - marcia trionfalmente verso la Coppa del Mondo.