Spettatore interessato dell'ultimo gran premio di Formula 1 ad Abu Dhabi anche Pep Guardiola, allenatore del Manchester City che è stato intercettato dalla nostra Valentina Mariani. "Tanti giocatori costretti a saltare il Mondiale per infortunio? Il motivo è che si gioca troppo ma questo non interessa a chi sta in alto a decidere. Pronostico? Spero vinca chi gioca meglio"