Luciano Spalletti è intervenuto questa mattina a Coverciano per una lezione agli aspiranti allenatori UEFA Pro e UEFA A. Tra i presenti anche alcuni suoi ex giocatori, come Daniele De Rossi ed Alberto Aquilani. L'allenatore del Napoli ha poi visitato il Museo del Calcio, che raccoglie preziosi cimeli azzurri, con uno sguardo ammirato e commosso verso la maglia di Maradona nel Mundial dell'82