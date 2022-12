Il Grande Gioco, stasera gli ultimi due episodi

Prima al Milan e poi all’Atletico Madrid, Quintana diventa una pedina fondamentale nella strategia di Corso Manni. In punto di morte, Dino De Gregorio fa delle scelte inaspettate decisive per il destino della ISG. Gli ultimi due episodi della serie tv Sky Original venerdì 9 dicembre in prima serata su Sky Atlantic e in streaming su NOW. Disponibili on demand IL GRANDE GIOCO, IL PROCURATORE MANNI "ASSEDIATO DA CARESSA E DI MARZIO" Condividi

L’attesa è quella snervante di una finale arrivata ai calci di rigore. Davanti alla porta a giocarsi tutto rimangono solo i grandi campioni e Corso Manni, procuratore sportivo fra i più bravi in circolazione, sta per battere il suo rigore decisivo, quello che ne decreterà la vittoria – e quindi la riabilitazione definitiva - o la sconfitta… In esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW torna per il gran finale IL GRANDE GIOCO, la serie Sky Original prodotta da Sky Studios e Èliseo entertainment sui segreti del calciomercato: settimo e ottavo episodio stasera, venerdì 9 dicembre, in prima serata su Sky Atlantic (saranno disponibili anche on demand).

I protagonisti della serie tv Francesco Montanari (Il cacciatore, I Medici – Nel nome della famiglia) interpreta Corso Manni, procuratore caduto in disgrazia per un presunto legame con il mondo delle scommesse clandestine. Con lui Elena Radonicich (1992, La porta rossa, Fabrizio De André – Principe libero) nei panni di Elena De Gregorio, ex moglie di Manni e procuratrice a sua volta, e il vincitore del David di Donatello nonché candidato all’Oscar Giancarlo Giannini (Casino Royale, Il cuore altrove, Pasqualino Settebellezze), che nella serie interpreta Dino De Gregorio, il padre di Elena, fondatore e CEO dell’agenzia di calciatori più potente in Italia contro cui Corso medita vendetta. Nel cast anche Lorenzo Cervasio (Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto, Il Capitale Umano) nei panni di Federico De Gregorio, fratello minore di Elena, Jesus Mosquera Bernal (Toy Boy), che qui interpreta il campione Carlos Quintana, Lorenzo Aloi (Lasciarsi un giorno a Roma, Fedeltà, La compagnia del Cigno 2) nei panni di Marco Assari, giovane e talentuosissimo procuratore, Giovanni Crozza Signoris (Il Traditore, Zero), che presterà il suo volto alla giovane promessa del calcio Antonio Lagioia, e Vladimir Aleksic nei panni di Sasha Kirillov, procuratore russo senza scrupoli.

Il gran finale stasera su Sky Atlantic Nel settimo e ottavo episodio Kirillov riesce a portare Quintana al Milan ed Elena per vendetta fa circolare il video di Quintana e Valeria, causando l’allontanamento del giocatore dalla squadra. Corso coglie l’occasione per riportare, grazie ad Assari e Valeria, Quintana all’Atletico Madrid, e si procura con l’inganno le prove della responsabilità di Elena nella pubblicazione del video. Intanto Lagioia è insofferente verso la gestione della ISG sulla sua immagine. Allo stadio San Siro si gioca Atletico Madrid vs Milan: Lagioia e Quintana si fronteggiano con immensa sportività. Lagioia ha un infortunio e si riavvicina ad Assari. Negli skybox Corso mette Elena con le spalle al muro e la costringe a dimettersi dalla ISG, mentre Dino offre a Kirillov i terreni in cambio del suo allontanamento. Dino è di nuovo CEO e prima di morire fa delle scelte inaspettate, ribaltando la situazione.