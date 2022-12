Mario Sconcerti e il suo terzo tempo tra storia, briciole di pane e sport

Si chiamava "Terzo Tempo", perché arrivava dopo tutto, dopo tutti i commenti della domenica, dopo le interviste e le moviole. È stata la casa di Mario Sconcerti, nella sua ora preferita, quando comincia la notte che per lui era il giorno. Un microfono aperto, in cui Mario rispondeva alle domande degli abbonati: un vecchio sistema per parlare con gli abbonati, quando ancora i social non ci avevano circondato e dove Mario dava il meglio di sé, del giornalista completo che è stato: scrittura, radio, tv. Tutto insieme, in quarantacinque minuti. A volte in coppia con Fayna, con cui divenne amico fraterno. E poi Roberta, Alessia, Federica: negli anni aveva avuto diverse compagne di viaggio, le sue conduttrici – le chiamava – come a proteggerle, stabilendo con loro sempre un feeling e una complicità rara. E il rispetto del mestiere, quello sempre. Lo stesso che aveva anche con i suoi fedelissimi ascoltatori, anche con i più temibili, come quello della famosa scenetta del "gabbiano".