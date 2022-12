Arbitri, si è dimesso il presidente Trentalange

Alfredo Trentalange non è più il presidente dell'AIA . Il numero uno dell'associazione italiana arbitri ha rassegnato le proprie dimissioni, alla vigilia del Consiglio Federale previsto lunedì a Roma. Nelle ultime settimane l'AIA ha dovuto fare i conti con il caso del procuratore arbitrale Rosario D'Onofrio , arrestato per traffico internazionale di droga lo scorso 10 novembre. Trentalange è stato ascoltato pochi giorni fa dalla Procura Federale dopo che gli era stato notificato l'avviso di conclusione indagini da parte del procuratore Federale, Giuseppe Chinè. Nelle motivazioni si ipotizzavano " comportamenti disciplinarmente rilevanti " da parte di Trentalange relativamente alla gestione del caso D'Onofrio.

L'addio dopo 22 mesi

È durata 22 mesi la presidenza Trentalange, eletto il 14 febbraio 2021, quando vinse le elezioni contro il presidente uscente Marcello Nicchi, raccogliendo più del 60% dei consensi. L'ex fischietto torinese è stato il quarto presidente AIA dal 2000 in poi dopo Lanese, Gussoni e Nicchi, oltre a un periodo di commissariamento nel 2006 con Luigi Agnolin. L'associazione arbitri ha comunicato che domenica alle 21 ci sarà una riunione in videocall tra i componenti del Consiglio Nazionale e i presidenti delle macro regioni per spiegare le ragioni della scelta di Trentalange.