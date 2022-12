Goal Deejay Natale, i 40 gol più belli del 2022

Una puntata speciale di Goal Deejay per celebrare il 2022 tra calcio e musica. Con Melissa Satta ci sarà Fabio Caressa: appuntamento da non perdere venerdì 23 dicembre alle 19 su Sky Sport Football

Nel venerdì di Sky del 2022 c’è un appuntamento fisso imperdibile , un programma che sa di freschezza e libertà, un format pop e giovanile. Il target è ampio e variegato. Già, perché a Goal Deejay ci siete voi. Anzi siete voi. Dentro ci sono tutti, bambini, giovani e meno giovani. Tutti con la stessa passione. Il calcio e la musica , la musica e il calcio. Sempre. Ad infiammare la classifica settimanale dei gol più belli , ci sono le stelle del calcio con i campionati più belli d’Europa. Dalla Serie A alla Premier League , dalla Ligue 1 alla Bundesliga , passando per le notti magiche di coppa. Tutto accompagnato dalle hit di Spotify che fanno da sottofondo ad un anno incredibile che sta per volgere al termine.

Gli ospiti: Tanti. A Goal Deejay vengono tutti

Da Francesca Lollobrigida a Billy Costacurta, da Flavia Pennetta a MYSS KETA, da Francesco Montanari a Nicola Savino. Qui ci si diverte, si ride e si scherza. Si parla di percorsi artisti e di progetti presenti e futuri. Si parla di calcio e di musica, c’è un davanti e un dietro le quinte… E poi c’è lei: Melissa Satta. La padrona di casa che rende tutto più semplice attraverso la sua professionalità e la sua competenza.

A chiudere l’anno una puntata speciale dedicata alle festività natalizie. I 40 gol più belli del 2022 con Fabio Caressa ospite. Molti gli argomenti: Serie A, Champions League e il Mondiale appena vinto dall’Argentina in Qatar con Leo Messi che entra finalmente e definitivamente nell’olimpo dei più grandi. Dunque, un anno sta per chiudersi ed un altro sta per iniziare. Alcune cose però restano. E Goal Deejay e una di queste, perché ci aspetta un 2023 pieno di gol. L’appuntamento è per stasera alle 19.00 su Sky Sport Football e in streaming su NOW.