Tutto il Brasile in lutto per la morte di Pelè. Molte persone si sono riversate fuori dall'ospedale israelitico di San Paolo dove si è spento all'età di 82 anni. Si terrà invece a Vila Belmiro, la storica casa del Santos, la veglia funebre per ricordare Pelè. La cerimonia verrà presto aperta al pubblico e permetterà ai brasiliani e non solo di dedicare un ultimo saluto a una delle più grandi leggende di sempre del calcio

