Il rapporto tra Pelé e Neymar

Di padre in figlio. Così si potrebbe riassumere il rapporto tra Pelé e Neymar. Un padre putativo che gioisce per i traguardi raggiunti dal figlio adottivo. Quell'erede che tra l'altro, con il gol in Brasile-Croazia ai quarti del Mondiale in Qatar, lo ha raggiunto in testa alla classifica dei marcatori all time della nazionale brasiliana ed è destinato a sorpassarlo in futuro. Nonostante l'eliminazione e il record appena superato, il messaggio di Pelé non si è fatto attendere: "Ti ho visto crescere, ho fatto il tifo per te ogni giorno e finalmente posso farti i complimenti per aver eguagliato il mio numero di gol con la Seleçao. Noi due sappiamo che questo è molto più di un numero. Il nostro maggior dovere, come atleti, è di ispirare i nostri colleghi di oggi e le prossime generazioni e, soprattutto, ispirare tutti coloro che amano il nostro sport. Purtroppo, non è un giorno felice per noi, ma tu sarai sempre una fonte di ispirazione calcistica. Io ho notato che più il tempo passa, e più il nostro legame si rafforza. Il mio record venne stabilito quasi 50 anni fa e finora nessuno lo aveva avvicinato. Tu ci sei riuscito, ragazzo, e questo accresce il valore della tua conquista. Ho 82 anni, e dopo tanto tempo, spero di averti ispirato in qualche modo per arrivare fin qui. Più di questo, spero che la tua conquista contagi i milioni di persone che ti seguono sfidando ciò che sembra impossibile. Continua a ispirarci. Continuerò a colpire l'aria di felicità ad ogni tuo gol, come ho fatto in tutte le partite che ti ho visto in campo".