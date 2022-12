ADDIO PELè

La più grande leggenda del calcio scompare all'età di 82 anni: l'unico ad aver vinto tre Mondiali, con il record di 1.281 gol in carriera. Ma il mito brasiliano del Santos è stato molto di più, venerato come una divinità e icona dello sport, con l'Italia nel cuore: fu a un passo dall'Inter di Alfredo Corallo ADDIO PELE': LE REAZIONI IN DIRETTA