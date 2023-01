Il fuoriclasse portoghese non ha potuto prendere parte al match contro l'Al Tai per via di una squalifica di due giornate inflitta dalla Federcalcio inglese. L’ex Manchester si è comunque recato allo stadio dove prima ha salutato i tifosi dal palco in tribuna, poi ha proseguito guardando il match in una sala privata dove si è allenato sulla cyclette: la reazione al 2-0 dei suoi compagni è stata pubblicata dai social dell’Al Nassr

