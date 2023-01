Modeste M’Bami, ex calciatore camerunese di PSG, Marsiglia e Almeria, è morto a 40 anni per un infarto. A dare la notizia, sui suoi social, il club parigino, dove M’Bami ha giocato tra il 2003 e il 2006 e vinto due edizioni della Coppa di Francia. L’ex centrocampista è morto a Le Havre, in Francia e in carriera era arrivato a Parigi dopo aver iniziato a giocare nella Kadji Sport Academy e nella Dynamo Douala in Camerun. Proprio con la maglia dei ‘Leoni Indomabili’ M’Bami aveva vinto la medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Sidney 2000, segnando anche ai supplementari la rete decisiva contro il Brasile di Ronaldinho. Con la nazionale maggiore vantava 37 presenze e 3 reti, e la partecipazione a tre edizioni della Coppa d’Africa.