Era una leggenda del Vasco de Gama, di cui era stato centravanti e presidente. In Europa l’esperienza con il Barcellona. La notizia confermata dal club brasiliano, aveva 68 anni e nel 2021 gli era stato diagnosticato un tumore

Il suo vero nome era Carlos Roberto de Oliveira, ma per la potenza dei suoi tiri era stato ribattezzato Roberto Dinamite, e così era conosciuto in Brasile e nel mondo. l calcio brasiliano perde un altro pezzo importante di storia e piange la scomparsa dell'ex centravanti e leggenda del Vasco da Gama, che in Europa ha giocato anche nel Barcellona (stagione '79-'80, 8 presenze e 2 reti). La sua carriera era iniziata nel 1971 e si era chiusa nel 1996. Iniziata la carriera politica, era anche stato presidente del Vasco. Nel 2021 gli era stato diagnosticato un tumore all'intestino. Lo riporta il sito online di O Globo, ma la notizia è poi stata confermata dal Vasco da Gama, attraverso un comunicato. Roberto Dinamite aveva 68 anni. Tanti gli attestati di cordoglio da parte del mondo del calcio brasiliano e internazionale.