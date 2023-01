L'ex giocatore del Barcellona ha lanciato un campionato di calcio a 7 con regole "innovative": Var a chiamata, rigori come nell'hockey, carte "jolly" da pescare che danno diritto a bonus come rigori o gol che valgono doppio. Tra i partecipanti anche Enigma, un calciatore della Liga che gioca mascherato per non farsi riconoscere

Si chiama Kings League l’ultima invenzione di Gerard Piqué. L’ex calciatore del Barcellona, da poco ritiratosi, ha lanciato un nuovo campionato di calcio a 7 con regole diverse e persino un giocatore mascherato in campo, che ha preso parte a una delle partite.



Una “trovata” con cui Piqué (già ideatore in passato del "mondiale di palloncino" - CLICCA QUI PER SCOPRIRE COS'E') è riuscito a dare visibilità al suo prodotto: immediatamente, infatti, è scattata la discussione sulla vera identità di “Enigma”, un giocatore che attualmente gioca nella Liga e che non aveva avuto il permesso di partecipare alla Kings League da parte del suo club e del suo agente.

Chi è Enigma? vedi anche Quando Piqué inventò il Mondiale di palloncino Con il volto coperto da una maschera da lottatore messicano, il corpo fasciato in una tuta nera per non fornire possibili indizi (metti che scappi un tatuaggio…), guanti e maglia numero 69, Enigma è sceso in campo dopo essere arrivato già “travestito” a bordo di un’auto.



Le ipotesi fatte dagli utenti che hanno seguito l’incontro su Twitch sono principalmente due: Isco, attualmente svincolato di lusso dopo aver rescisso il contratto con il Siviglia a dicembre, o Denis Suarez del Celta Vigo (che ha smentito). Altri ancora sono certi di aver riconosciuto da un tatuaggio (eccolo, il tatuaggio rivelatore!) visibile solo in parte sul collo, Nano Mesa del Cadice.

Var a chiamata e carte "jolly" approfondimento Piqué gioca l'ultima col Barça: addio in lacrime Riguardo al regolamento dello “show” messo in piedi da Piqué si tratta di un mix di regole prese dagli sport più svariati: dal calcio d’inizio in stile pallanuoto, con i giocatori delle due squadre che scattano dalle linee di fondocampo verso il centro, per impossessarsi del pallone, ai rigori tirati come nell’hockey.



Le rose delle squadre sono di 12 giocatori, con i primi 10 posti aperti a tutti (chiunque poteva registrarsi e il “draft” con cui sono state composte ha avuto un enorme seguito nella diretta streaming) e due riservati ad ex professionisti o attuali professionisti (come nel caso di Enigma). Il “Chicharito” Hernandez o Joan Capdevila sono due esempi di giocatori che hanno aderito al progetto di Piqué.



Sostituzioni illimitate, Var “a chiamata” da parte delle squadre, 5 carte “jolly” a disposizione: prima del match se ne pesca una, che può dare diritto a bonus come un rigore immediato, privare gli avversari di un giocatore per due minuti o far valere "doppio" qualsiasi gol segnato nel minuto successivo.

