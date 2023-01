Cristiano Ronaldo ha venduto una replica del Pallone d'Oro vinto nel 2013 per 600mila euro. Il trofeo è stato acquistato da Idan Ofer, uno degli uomini più ricchi di Israele. Come svelato dal Mirror, il portoghese ha devoluto in beneficenza l'intera somma per aiutare i bambini con gravi malattie

Cristiano Ronaldo è il secondo giocatore nella storia ad aver vinto più volte il Pallone d’oro. Il portoghese si è aggiudicato il prestigioso premio per ben 5 volte: la prima volta con il Manchester United nel 2008 e poi a seguire quattro volte con il Real Madrid (2013, 2014, 2016 e 2017). L’attaccante ha poi chiesto una replica del trofeo conquistato nel 2013 per uno scopo benefico, come rivela il Mirror. CR7 ha infatti venduto la riproduzione del premio, mettendolo all’asta attraverso la fondazione "Make A Wish" per aiutare bambini con gravi malattie. Il trofeo è stato acquistato da Idan Ofer, uno degli uomini più ricchi di Israele, per 600mila euro. La vendita è avvenuta nel 2017, ma i dettagli dell’iniziativa benefica sono stati resi noti soltanto adesso.