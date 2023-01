Nella chiesa di Santa Teresa del Gesù Bambino a Roma si è celebrata una messa in ricordo di Vialli per volontà della Figc. Malagò: "Gli dedicheremo il campo del Centro preparazione olimpica". Lippi: "Leader dentro e fuori". Di Biagio: "Era uno che riusciva bene in tutto"

"Era una notizia che chi lo conosceva si aspettava, ma la speranza esiste sempre. Ha portato un velo di tristezza abbastanza unico". Così il presidente del Coni Giovanni Malagò entrando nella chiesa di Santa Teresa al Bambino Gesù dove è stata celebrata una messa in suffragio di Gianluca Vialli scomparso a Londra dopo una lunga malattia, organizzata dalla Figc. "Lui aveva messo tutti d'accordo. Poi c'è questo aneddoto nel mondo dello sport, che pochi sanno: nel 2006 portò la bandiera olimpica. Non è poca cosa che in un'Olimpiade invernale sia un calciatore a portarla. Vuol dire che anche il CEO dell'epoca aveva visto qualcosa di diverso in lui".