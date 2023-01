L'attaccante argentino è tornato a segnare dopo il ritiro a causa di un problema cardiaco nel torneo di calcio a 7 organizzato dall'ex compagno Piqué. Particolare è stata l'esultanza del Kun, che, dopo aver siglato il 2-2, si è portato le mani dietro le orecchie imitando quanto fatto da Leo Messi in Qatar

Sergio Aguero torna al gol. Dopo il ritiro dal calcio a causa di alcuni problemi cardiaci riscontrati quando vestiva la maglia del Barcellona, il Kun è tornato a giocare nella Kings League, torneo di calcio a 7 creato da Gerard Piqué e formato da 8 squadre che si sfidano tra di loro, con la maglia del KuniSports. L'ex numero 10 del Manchester City si è reso protagonista del gol che ha fissato il punteggio sul 2-2 nella gara contro il Porcinos Fc. Aguero è stato bravo a sfruttare l'errore di un giocatore avversario, controllando il pallone e trafiggendo il portiere avversario con un gran mancino a chiudere sul primo palo. Particolare è stata l'esultanza del Kun, che ha portato le mani dietro le orecchie, proprio come aveva fatto Messi al Mondiale in Qatar. L'ultima rete tra i professionisti del Kun è datata 24 ottobre 2021 nel Clasico perso 2-1 dal Barcellona in casa contro il Real Madrid.