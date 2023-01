Prima partita con la maglia dell'Al Nassr per Cristiano Ronaldo. L'allenatore Rudi Garcia ha utilizzato l'ex giocatore della Juventus per tutti i 90' nella sfida vinta contro l'Al-Ettifaq. A decidere l'incontro una rete del brasiliano Anderson Talisca. Per CR7 qualche buono spunto, l'affetto dei tifosi e una condizione da migliorare