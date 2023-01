È arrivato il giorno tanto atteso: dopo le voci, le indiscrezioni, la conferma e la firma sul contratto, Cristiano Ronaldo viene presentato dall’Al-Nassr, la sua nuova squadra. Il club arabo ha dato appuntamento a tutto il mondo per le ore 17 e c’è da scommettere che non mancherà nessuno: è grande la curiosità per questa nuova avventura di CR7. Seguiremo LIVE i suoi primi passi, con tutti gli aggiornamenti in diretta nel giorno della presentazione