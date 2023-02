L'argentino sembra essere definitivamente rinato in Turchia: con la doppietta contro il Umraniyespor è arrivato a 8 gol e 5 assist in 12 presenze con la maglia del Galatasaray. La sua media gol è tornata quasi ai livelli di quella dell'Inter e ora ha imparato anche a segnare con tocchi di fino. Vedere per credere

Icardi è tornato il bomber implacabile dei tempi dell'Inter? Apparentemente sì. Almeno a vedere la sua media gol che, seppur in un campionato certamente meno competitivo rispetto a Serie A e Ligue 1 come quello turco, è nuovamente di alto livello: in questa stagione l'argentino viaggia al ritmo di una rete ogni 107 minuti, grazie agli 8 gol segnati nelle sue 11 presenze in campionato con il Galatasaray. Gli ultimi due dei quali messi a segno ieri nella rimonta (3-2 per il Gala alla fine) contro l'Umraniyespor, diciottesimo in Super Lig. E se il secondo rispecchia alla perfezione il suo repertorio classico - un gran colpo di testa a baciare il palo e insaccarsi in rete - il primo a suo modo è anche una novità per l'ex Inter e Psg: rigore, tocco dolce e portiere infilato con un morbido cucchiaio.