CR7, che combini? Errore da 'Questo lo segnavo anch'io'

L’Al-Nassr di Rudi Garcia era andato in svantaggio per il gol dell’ex fiorentino Tello, poi pareggiato dal brasiliano ex Benfica Talisca e nel secondo tempo poi CR7 e compagni avevano subito il gol del 2-1. Con Ronaldo che non solo si stava avviando a un’altra partita senza gol, ma che anzi si era segnalato per un gol annullato, per una traversa colpita da ottima posizione come fosse un rigore in movimento e soprattutto per un gol sbagliato praticamente a porta vuota, finito subito sui social tra ironie e incredulità.