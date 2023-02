L'ultima partita di Cristiano Ronaldo è entrata nella storia. Non solo per le quattro reti rifilate all'Al Wahda, con le quali il portoghese ha raggiunto e superato quota 500 gol nei campionati professionisti. Anche per quello che è successo sugli spalti a metà della gara. I tifosi, infatti, sono stati "assaliti" da un'invasione di locuste! Guarda il video