Fa tutto Osimhen. Il nigeriano ha segnato le sue prime reti nel campionato turco, in casa, durante la sfida contro il Kasimpasa. In gol anche l'idolo del pubblico di casa Mauro Icardi. L’attaccante ha poi chiesto il cambio per un problema fisico

Victor Osimhen si prende il Galatasaray. Il nigeriano realizza la sua prima doppietta con la maglia della squadra turca, nella sfida conclusa per 3-3 contro il Kasimpasa. Tutto in 8 minuti per l’ex attaccante della Serie A (al momento al Galatasaray in prestito): la prima gioia arriva al 20' su un cross da sinistra di Bardakcı. In area di rigore sbuca Osimhen che deve semplicemente appoggiare il pallone in rete. Al 28', arriva il raddoppio: lancio lungo di Gabriel per Osimhen che mette giù, calcia col mancino di spalle alla porta e batte il portiere avversario Gianniotis. Dopo aver segnato, Osimhen ha esposto una maglietta del Galatasaray con la scritta: "Finally" (finalmente). E non è finita qui. Al 34' c’è spazio anche per un’altra vecchia conoscenza del campionato italiano: Mauro Icardi che ha realizzato la rete del 3-0.