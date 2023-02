Terremoto Turchia, FIFA dona 1 milione di dollari

La Federazione internazionale fornirà un milione di dollari in aiuti umanitari per acquistare beni essenziali e fornire ricovero e protezione agli sfollati. "Insieme alla Federcalcio turca e siriana continueremo a monitorare la situazione, decidendo ulteriori azioni" scrive la FIFA in una nota

Arriva anche la donazione della FIFA per le vittime del terremoto che ha colpito Turchia e Siria lo scorso 6 febbraio. Attraverso FIFA Foundation, la federazione internazionale fornirà un milione di dollari statunitensi in aiuti umanitari d'emergenza. "Dopo aver consultato la Federcalcio turca (TFF) e siriana (SFA), insieme alle organizzazioni non governative e locali - scrive la FIFA in una nota - Gli aiuti saranno utilizzati per acquistare e distribuire beni umanitari essenziali, nonché per fornire ricovero e protezione di emergenza e temproanei. La FIFA continuerà a collaborare con TFF e SFA, monitorando la situazione e decidendo ulteriori azioni".