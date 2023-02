Goal Deejay a ritmo dance con gli Eiffel 65

Da 'Move your body' a 'Cosa resterà (in a song)'

Risultati straordinari: per settimane il brano è rimasto primo nelle classifiche di quasi tutto il mondo. “Move your body” e successivamente “Too much of heaven” confermano il successo ottenuto dal loro brano d’esordio e faranno parte del loro fortunatissimo primo album, “Europop”. In cinque anni gli Eiffel 65 battono qualunque record. Vendono circa 15 milioni di dischi in tutto il mondo, vincono numerosi riconoscimenti come il World Music Award nel 2000 e la nomination ai Grammy Awards nel 2001 come migliori artisti dance. Nell’Estate 2002 il gruppo firma un contratto mondiale con la Universal Music e pubblica “Cosa resterà (in a song)”, che diventerà una delle hit più ascoltate di quell’estate. Nel marzo 2003, gli Eiffel 65 approdano sul palco del teatro Ariston al Festival di Sanremo con “Quelli che non hanno età”. Si classificano al 15° posto ottenendo poi un risultato eclatante nelle vendite del singolo. Dopo quasi 20 anni la musica degli Eiffel 65 è più viva che mai. Gli anni ’90 hanno cambiato la loro vita, ma sicuramente anche la nostra. L’appuntamento con loro e con Melissa Satta alla guida di Goal Deejay è per stasera alle 19.00 su Sky Sport Football, alle 20.00 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.