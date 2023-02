L'ex giallorosso ha condiviso sui propri social una foto dalla spiaggia di Antalya, nota località di mare della Turchia, molto simile a una che ha postato anche Mauro Icardi, suo nuovo compagno di squadra al Galatasary. In attesa dell'esordio ufficiale, l'intesa tra i due, almeno sui social, sembra già buona. Ma non è come si potrebbe pensare...

La nuova vita turca di Zaniolo aspetta solo il suo esordio ufficiale con la maglia del Galatasaray, che avverrà il prossimo 11 marzo nel derby contro il Kasimpasa. A causa del tragico terremoto che ha dilaniato il paese e fatto più di 40mila vittime, infatti, la Super Lig è stata interrotta fino al 3 marzo, giornata nella quale però i giallorossi riposeranno. Per questo bisognerà attendere la giornata successiva, la 25esima, nella quale il Galatasaray sarà impegnato per l’appunto contro la squadra del quartiere della zona europea di Istanbul. Un’attesa che i nuovi tifosi di Zaniolo stanno riempiendo ricoprendo di affetto il nuovo acquisto, impegnato in questi giorni col resto della squadra in una sorta di mini-ritiro vicino Antalya, importante città di mare nel sud del paese. E proprio da lì, dall’assolata costa turca, Zaniolo ha voluto mandare un segnale ai suoi tifosi, pubblicando una foto della spiaggia di Antalya. Messaggio, e foto, praticamente identica a quella di un suo compagno, quel Mauro Icardi col quale l’ex romanista dimostra di avere già un grande feeling fuori dal campo. Ora non resta che affinare l’intesa sul terreno di gioco in questi giorni di preparazione e nelle due amichevoli a porte chiuse che il Galatasaray giocherà nei prossimi giorni. In attesa del fatidico 11 marzo.