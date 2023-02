Dopo il poker servito contro l'Al-Wehda, il campione portoghese non si ferma più e mette a segno una tripletta nell'ultima gara dell'Al-Nassr sul campo del Damac. CR7 ha impiegato meno di un tempo, precisamente 44', per firmare le sue tre reti e trascinare la sua squadra al primo posto in classifica. Adesso per lui, in sole cinque partite, i gol in campionato sono già 8