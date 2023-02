Il 26 febbraio è una data speciale per Gianni Infantino che festeggia oggi i 7 anni di presidenza Fifa. Per l'occasione, ha pubblicato un video di ringraziamento su Instagram: "Sette anni fa, sono stato eletto per la prima volta come Presidente della FIFA. Ringrazio tutti coloro che hanno fatto parte di questo viaggio rivoluzionario e mi hanno aiutato a rendere la FIFA un'organizzazione migliore, adatta allo scopo di rendere il calcio davvero globale e di unire il mondo attraverso questo nostro meraviglioso sport"