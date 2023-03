Nella partita d'esordio in campionato del Los Angeles FC, Giorgio Chiellini ha segnato il suo primo gol oltreoceano, decisivo nella vittoria contro i Portland Timbers. Dopo aver sbloccato le marcature, l'ex difensore della Juventus ha dedicato la rete al suo ex compagno di squadra Davide Astori nel quinto anniversario della sua scomparsa. Ma per Chiellini è stato un match speciale: è stato anche nominato Mvp