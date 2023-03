Il club brasiliano doveva versare 350.000 euro nel conto di Joao Gomes, centrocampista classe 2001 ceduto a gennaio al Wolverhampton, ma ha inviato i soldi a un omonimo che fino al 2020 ha giocato nella squadra di basket del Mengao. "Mi sono spaventato, pensavo che qualcuno stesse usando il mio conto per riciclare denaro" ha spiegato il cestista

Un caso di omonimia rischiava di costare quasi 350.000 euro al Flamengo. È quanto accaduto nei giorni scorsi, quando il club brasiliano ha versato questa somma nel conto corrente del Joao Victor Gomes Da Silva sbagliato. Il Flamengo, infatti, ha ceduto a gennaio il centrocampista classe 2001 al Wolverhampton e da accordi era previsto che, entro il 27 febbraio, il Mengão versasse questa cifra al giocatore. Il bonifico da 1,89 milioni di real brasiliani, tuttavia, è arrivato nel conto corrente di un giocatore di basket 19enne che non milita nel Flamengo dal 2020. "Mia madre ha notato questo bonifico - ha raccontato il ragazzo a Globoesporte - Ero spaventato e preoccupato, perché non sapevo da dove venissero quei soldi. Mi hanno detto di stare attento, pensando che qualcuno stesse usando il mio conto per riciclare denaro".