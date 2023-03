Felipe Melo torna a far parlare di sé dopo il derby tra Flamengo e Fluminense. L'ex centrocampista di Juve e Inter è riuscito a far peggio di Kean in Roma-Juventus: entrambi espulsi un minuto dopo l'ingresso in campo, ma nel caso del brasiliano... senza nemmeno toccare mai il pallone! Accade tutto al minuto 88, quando l'ex romanista Gerson, oggi in forza al Flamengo, abbatte Giovanni con un calcio. Da qui scatta una rissa che coinvolge sia i giocatori in campo che quelli in panchina: tra i protagonisti c'è Felipe Melo, subentrato a German Cano qualche istante prima. L'arbitro alla fine decide di estrarre tre cartellini gialli e un rosso, proprio all'indirizzo di Felipe Melo che ha lasciato il terreno di gioco con fare minaccioso nei confronti del direttore di gara, il signor Grazianni Maciel Rocha.