Goal Deejay, oggi alle 19 su Sky. Ospite Shade

Super puntata di Goal Deejay. L’ospite di Melissa Satta sarà il rapper e doppiatore Vito Shade che presenterà il suo nuovo singolo “LUNATICA” in esclusiva proprio nel format dedicato ai gol e alla musica. Tre albumi pubblicati e un quarto in arrivo tra pochissimo, 12 dischi di platino e 4 dischi d’oro fanno di SHADE uno degli artisti più apprezzati del panorama italiano. Il nuovo singolo “LUNATICA” in uscita proprio oggi 10 marzo su tutte le piattaforme digitali descrive la relazione con una ragazza dalla faccia d’angelo, ma dai comportamenti imprevedibili e incostanti. Ovviamente non potranno mancare i nostri gol con una classifica totalmente rivoluzionata accompagnati dalle hit della playlist di Spotify. Ad arricchire la rubrica ci saranno la BIG NAME OF THE WEEK che avete scelto voi e il gol amatoriale. Non mancate perché ci aspetta una puntata frizzante, tutto a ritmo di musica: una puntata “LUNATICA”.

L’appuntamento è per stasera alle 19.00 e alle 23.00 su Sky Sport Football, alle 23.00 su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW.