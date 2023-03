Infantino rieletto presidente FIFA: "Vi amo tutti"

Il dirigente svizzero, alla guida della FIFA dal 2016, è stato eletto per acclamazione fino al 2027 nel corso del congresso FIFA in corso a Kigali, in Ruanda. Infantino era l'unico candidato in corsa. "Onorato e commosso del vostro sostegno" le prime parole del presidente dopo la rielezione

Gianni Infantino sarà ancora il presidente della FIFA fino al 2027. Il dirigente svizzero, già alla guida della federazione internazionale dal 2016, è stato eletto per acclamazione nel corso del 73° congresso FIFA in corso a Kigali, in Ruanda. Infantino, unico candidato in corsa, sarà presidente nel corso del quadriennio 2023-2027. Si tratta del secondo mandato "pieno" di Infantino visto che nel 2016 subentrò a Sepp Blatter. "Essere il presidente della FIFA è un incredibile onore e privilegio e anche una grande responsabilità - le prime parole di Infantino dopo la rielezione - Sono davvero onorato e commosso del vostro sostegno. Vi prometto che continuerò a servire la FIFA, tutte le 211 federazioni affiliate e il calcio in tutto il mondo".