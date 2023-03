Episodio incredibile accaduto in Egitto durante la gara di seconda divisione tra Suez e Al-Nasr: l'arbitro Mohamed Farouk ha annullato un gol dopo aver rivisto le immagini dell'azione incriminata attraverso lo smartphone di uno dei presenti a bordocampo. Nella seconda serie egiziana non è consentito l'uso del Var e il direttore di gara è stato sospeso a tempo indeterminato dalla sua Federazione

Ha trovato un escamotage per provare ad evitare un errore, ma ha compiuto un'azione non consentita e di conseguenza è stato sospeso . È quanto accaduto a un arbitro egiziano, Mohamed Farouk , che nel corso della gara di seconda divisione tra Suez e Al-Nasr ha annullato un gol dopo aver rivisto le immagini dell'azione sul telefonino di uno spettatore presente allo stadio. L'operato del direttore di gara ha provocato tantissime polemiche perché nella seconda serie egiziana non è consentito consultare il Var , dunque il provvedimento nei suoi confronti è stato inevitabile.

Ma come sono andate le cose? A pochi minuti dalla fine della partita, l'Al-Nasr ha trovato il pareggio con un tocco di mano sugli sviluppi di un calcio di punizione dal limite dell'area. Considerando le vibranti proteste dei giocatori e della panchina del Suez, l'arbitro si è avvicinato a bordocampo e ha pensato di rivedere l'azione incriminata tramite lo smartphone di uno dei presenti e, dopo aver ravvisato l'irregolarità, ha deciso di annullare la rete . Il Suez ha poi vinto la partita 3-1 dopo un recupero di un quarto d'ora, dovuto alla lunga interruzione per il consulto improprio con il Var, e Farouk ha dovuto lasciare lo stadio sotto la protezione della polizia . Ambiente pesantissimo e proteste dei giocatori e dei dirigenti dell'Al-Nasr, che hanno minacciato azioni legali contro il direttore di gara.

La decisione della Federazione egiziana

Immediata la presa di posizione della Federazione egiziana, che attraverso un comunicato ufficiale ha chiarito come il portoghese Vitor Pereira, che ha sostituito l'inglese Mark Clattenburg come capo del comitato arbitrale, ha deciso di sospendere l'arbitro e i suoi collaboratori per un periodo di tempo ancora non determinato. "Il Comitato - si legge nel comunicato - ha deciso di svolgere un'indagine approfondita sull'incidente in cui Mohamed Farouk, l'arbitro della partita, ha utilizzato un telefono cellulare per rivedere una delle immagini degli eventi della partita".