Giocatore esulta come Cristiano Ronaldo e si infortuna. VIDEO

Marcelo ha segnato nell'ultima partita dell'Olympiacos, festeggiando con il 'Siuuu' tanto caro all'amico Cristiano Ronaldo. Un'esultanza che è stata già emulata in passato e non è l'unica tra i festeggiamenti di CR7. Tra la maglia mostrata da Messi, i muscoli di Balotelli, il ciuccio e il selfie di Totti, ricordate le altre esultanze 'copiate' nel mondo del calcio?

Un omaggio al suo amico ed ex compagno di squadra. MARCELO ha trovato un altro gol in Coppa di Grecia, decisivo per il passaggio del turno, e ha deciso di festeggiare come Cristiano Ronaldo: saltello all'indietro e il 'siuuu' reso celebre da CR7. Ma non era la prima volta...