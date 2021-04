14/17

Non poteva mancare in questa carrellata Paul Pogba. Nel 2016 ha festeggiato i gol alla Juve con la Dab Dance, un balletto che si fa distendendo un braccio e ripiegando l'altro verso il petto, mentre si abbassa la testa. Gli arti vengono lasciati ciondolare a tempo di musica, rap e made in Atlanta, la città della Georgia in cui è nata. La danza di Pogba è piaciuta a JESSE LINGARD, che ha iniziato a festeggiare così al Manchester United. Nell'estate 2016 Pogba è passato ai Red Devils e per i due giocatori ballare insieme è diventata una piacevole abitudine