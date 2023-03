Meglio non prendere impegni questo fine settimana perché dalla mattina alla sera Sky Sport trasmetterà il meglio degli eventi sportivi. Sfide fondamentali per i campionati di Premier, Bundes e Liue 1. Inoltre doppio appuntamento motori con le gare di Formula 1 e di MotoGP. Per concludere, la finale del Masters 1000 di Miami

Gli studi del weekend di Sky Sport saranno avranno una copertina speciale, "Tutto in un weekend". Da sottofondo al meglio dello sport proposto in diretta sui canali Sky, sarà la canzone di Sophie and the Giants. Il nuovo singolo "DNA" in collaborazione con il producer ed ex tuffatore britannico Mearsy. Chris Mears, meglio noto come Mearsy, aveva conquistato una medaglia d’oro nei tuffi a Rio nel 2016, per poi decidere di dedicarsi alla musica.