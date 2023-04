Doppietta del portoghese nel 5-0 della squadra di Rudi Garcia in casa dell'Al Adalh. CR7 raggiunge così la doppia cifra: sono 11 gol in 9 presenze nella Saudi Pro League. "Ottima prestazione di squadra, continuiamo così" il commento dell'attaccante sui social

C'è ancora la firma di Cristiano Ronaldo sulla vittoria dell'Al Nassr che nel turno infrasettimanale del campionato arabo ha vinto 5-0 in casa dell'Al Adalh. Il portoghese, alla nona presenza nella Saudi Pro League, ha siglato una doppietta. Prima la rete su calcio di rigore (assegnato dopo una review al Var), poi un mancino in diagonale a metà del secondo tempo. Due reti che consentono a Cristiano Ronaldo di raggiungere la doppia cifra: sono già 11 reti per lui in appena 9 partite. In gol contro l'Al Adalh anche l'ex Benfica e Besiktas Anderson Talisca, autore pure lui di una doppietta, e Yahya. La squadra di Rudi Garcia resta così a -1 dalla capolista Al-Ittihad a otto giornate dalla fine del campionato.