Nono giorno in ospedale per Silvio Berlusconi ricoverato nel reparto di terapia intensiva cardiotoracica del San Raffaele per un’infezione polmonare in un quadro di leucemia mielomonicitica cronica. "Nelle ultime 72 ore si è assistito a un ulteriore costante miglioramento della funzionalità respiratoria e renale. Il quadro clinico complessivo indica il proseguimento delle cure in ambito intensivo" ha detto il suo medico, il professor Alberto Zangrillo