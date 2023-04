Goal Deejay, oggi alle 20 con Melissa Satta

Appuntamento con Goal Deejay anche questa settimana. Anzi, soprattutto in questa settimana con Mario Giunta che sarà l’ospite della puntata in onda stasera. Il ritorno dei quarti di finale delle Coppe europee ha dato i suoi verdetti. Dopo 5 anni, l’Italia riporta in semifinale di Champions League non una, ma ben due squadre. Inter e Milan, infatti, si sfideranno nella stracittadina milanese. Roma e Juventus dopo aver eliminato Feyenoord e Sporting Lisbona sfideranno rispettivamente nelle semifinali di Europa League, Bayer Leverkusen e Siviglia. La Fiorentina, invece, vorrebbe ripetere il percorso fatto dalla Roma in Conference League nel 2022 per riportare la coppa per il secondo anno consecutivo in Italia. Ovviamente non potranno mancare la clip Big Name of the week, la Skills Deejay, la Top Social e il Contest Deejay con il vostro gol amatoriale. L’appuntamento è per stasera alle 20.00 e alle 23.00 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.