Abodi: "Giusta la decisione di Gravina su Lukaku"

Il Ministro per lo sport e i giovani si è detto " fiducioso per la candidatura agli Europei 2032 . Mi auguro che la Uefa premi il nostro documento".

Il ministro dello Sport e dei Giovani Andrea Abod i, in una lunga intervista a ' Sky Tg24' ha detto la sua sul caso razzismo che ha coinvolto Lukaku : "Di fronte a una decisione che rischiava di vedere danneggiato solo chi è stato fatto oggetto dei cori razzisti credo che Gravina abbia preso la decisione giusta . Ci sono momenti nei quali per un principio sacro come il contrasto a ogni tipo di razzismo o antisemitismo credo che si debbano prendere decisioni straordinarie e simboliche ".

Plusvalenze problema di sistema



"Il caso plusvalenze non riguarda una sola squadra, ma è un problema di sistema. Le regole vanno certamente rispettate, chi sbaglia paga, ma c'è il rischio che tutto diventi una partita di calcio, tra tifoserie".

Problema stadi

"In Europa c'è un problema: gli stadi non sono considerati infrastrutture sociali. I progetti per Firenze e Venezia (esclusi dal Pnrr) non riguardavano solo gli stadi, ma si tratta di progetti più vasti di rigenerazione urbana".