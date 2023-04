Con la vittoria al Marakana di Belgrado per 4-1 sul TSC, secondo in classifica, la Stella Rossa si aggiudica il sesto campionato serbo consecutivo e lo fa con sei turni d’anticipo. Per la squadra di Milojevic, ancora imbattuta nella Superliga, sono 85 punti in 31 partite, 23 in più sulla diretta inseguitrice