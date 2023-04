Dopo il Savoia di Torre Annunziata, il Principe Emanuele Filiberto ha deciso di investire nuovamente in un club calcistico: la sua Casa Reale Holding Spa è la nuova proprietaria dell'Aversa, club che milita in Serie D

La Casa Reale Holding Spa del principe Emanuele Filiberto ha acquistato lo scorso venerdì, 21 aprile, "il titolo del Real Aversa (squadra che milita nel campionato di Serie D), acquisendo con tale operazione la sua seconda squadra calcistica", dopo il Savoia di Torre Annunziata. A renderlo noto, con un post, è il presidente del Real Aversa, Guglielmo Pellegrino, che sottolinea come il progetto servirà a sviluppare "i nostri territori puntando ancora di più sul calcio per la rilevanza sociale e formativa che ha per i giovani". "Avevo già palesato molte volte la mia decisione perentoria di lasciare la squadra per motivi personali, familiari ed economici, e di volere concludere qui la mia avventura calcistica", prosegue il presidente. "L'unica società che si è avvicinata con fatti concreti, e non a chiacchiere, mostrando interesse a sostenere e, di fatto, a salvare la squadra, è stata la Casa Reale Holding Spa, importante realtà imprenditoriale rappresentata dal Principe Emanuele Filiberto di Savoia, dal dott. Nazario Matachione e dal dott. Marcello Pica".