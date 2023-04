Tanta Italia anche alla eChampions League di FIFA 23: Obrun e HHezers alle Final8 di Istanbul. Mercoledì 26 aprile alle 15.00 su Sky Sport Football e Youtube Live il “Knockout Show” con Lonewolf92, Obrun2002 e Danipitbull Condividi

Sono ben due gli italiani che sono sicuri di essere a Istanbul a inizio giugno e sentire la musichetta della Champions League. No, non è un errore: non parliamo di calcio reale, ma di quello virtuale. Più precisamente della eChampions League, l’evento UEFA giocato su FIFA 23. Praticamente, l’equivalente esport della Champions League.

Obrun e HHezers: due italiani in finale a Istanbul Partiti a novembre in 1024, dopo la knockout phase – giocata a Londra nel weekend - sono rimasti in 8. E tra i migliori, ci sono anche i “nostri” Francesco Pio Tagliafierro (in arte Obrun2002, player di Exeed) e Lucio Vecchione (a.k.a. HHezerS, giocatore del Monza), che hanno fatto percorso netto vincendo tutte le partite dell’upper bracket. E il bello è che le Final 8 del 7 giugno di Istanbul si apriranno proprio con il derby italiano. Ma questa è un’altra storia, o meglio, sarà storia. Obrun e HHezers non erano però gli unici due italiani tra i 32 che si sono dati battaglia su Playstation nel weekend. Il roster era composto anche da Vanbasten, Montaxer, Peppe e Danipitbull. I primi 3 sono stati eliminati nel Round 2 del lower bracket (la “seconda chance” del mondo esport a disposizione prima di venire eliminati). Danilo “Danipitbull” Pinto invece – freschissimo vincitore della eSerie A con la Juventus Dsyre – si è arreso solo a Anders Vejrgang, 17enne wonderkid del Lipsia, mettendo comunque in scena un grande spettacolo.

"Knockout Show" Come atteso, i migliori giocatori d’Europa hanno dato vita a una due giorni ricchissima di emozioni e colpi di scena, che possiamo rivivere insieme su Sky Sport. L’appuntamento per il “Knockout Show” è mercoledì 26 aprile alle 15 su Sky Sport Football, ed eccezionalmente anche su Youtube Live, sul canale di Sky Sport. Con un plus non da poco, perché a commentare le immagini della eChampions League ci saranno proprio due grandi protagonisti: Obrun2002 e Danipitbull. Con loro, anche un talent d’eccezione: Mattia “Lonewolf92” Guarracino, una vera e propria colonna dell’esport italiano. Rivedremo le partite dei due player e le immagini più belle delle eChampions, e tramite Youtube Live sarà possibile interagire con tutti gli ospiti, commentando live insieme a noi e facendo domande alle quali risponderanno direttamente i protagonisti. E allora pad in mano, vi aspettiamo al Knockout Show!