Goal Deejay, Melissa Satta ospita Gli Autogol

Un altro appuntamento da non perdere per questo fine settimana. A Goal Deejay ospiti di Melissa Satta, nella puntata in onda stasera, saranno Gli Autogol, imitatori e conduttori radiofonici, un trio composto da Alesandro Trolli detto Rollo, Michele Negroni e Alessandro Iraci. Una puntata all’insegna delle risate e delle imitazioni. Sarri, Allegri, Mourinho, Spalletti e Mister Antonio “G”onte. Ovviamente si parlerà anche di Fantacalcio con le loro gag social e del momento d’oro delle nostre squadre italiane. Ovviamente non mancheranno la clip Big Name of the Week, la Skills Deejay, la Top Social e il Contest Deejay con il vostro gol amatoriale. L’appuntamento è per stasera alle 19.00 e alle 23.00 su Sky Sport Football, alle 20.00 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.