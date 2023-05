Serie D, guarda la top 10 gol dell'ultima giornata

Calcio

La Clivense, squadra nata dalle ceneri del Chievo Verona, è stata promossa in Serie D, primo passo verso l'approdo tra i professionisti, per la soddisfazione del presidente Sergio Pellissier. L'ex centravanti gialloblù, in campo fino a pochi mesi fa, non è il primo ex calciatore di Serie A che scende di categoria per continuare a giocare e alimentare la propria passione. Scopriamo insieme gli altri nomi celebri e la storia che li lega al loro nuovo club