Il gallese, ex esterno offensivo di Tottenham e Real Madrid, stupisce tutti con la sua grande passione per il golf. Ha realizzato un "hole in one", un colpo da vero fuoriclasse che gli ha consentito di spedire direttamente la pallina in buca. Da una posizione piuttosto complicata sul par tre, in discesa di 195 yard, la traiettoria è stata perfetta. E l'esultanza... a dir poco sfrenata