Prima il gol che ha permesso al suo Al Nassr di ribaltare l'Al Shabab nell'ultimo turno del campionato saudita, poi l'esultanza che potrebbe anche avere un significato ulteriore: Cristiano Ronaldo continua ad essere protagonista assoluto in Arabia. Dopo che la sua squadra è stata sotto di due gol contro la terza in classifica, il campione portoghese ha firmato il gol del definitivo 3-2 con una prodezza: scatto palla al piede, movimento a rientrare e interno destro all'angolino lontano. Il suo Al Nassr resta così in corsa per la Saudi Pro League, continuando a inseguire l'Al Ittihad che a due giornate dal termine del campionato ha tre punti di vantaggio. Ma, oltre al gol, ciò che ha colpito maggiormente è stata l'esultanza di CR7: l'ex Juventus si è inginocchiato appoggiando il volto a terra. In pratica Ronaldo si è esibito nel sujud, l'atto di prosternazione ad Allah dei musulmani durante la preghiera.