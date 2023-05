Maradona, i profili social attaccati da un hacker

Violato il profilo social Facebook di Maradona che conta oltre 12 milioni di iscritti. Come immagine è stata messa una foto di Pelè. L’hackeraggio sarebbe avvenuto a partire da sabato scorso. L’ultimo post vero della pagina è quello di incoraggiamento alla Nazionale argentina Under 20 impegnata nel mondiale. Su Instagram, uno dei figli di Maradona ha confermato la violazione del profilo aggiungendo: "D'ora in poi ripudiamo il contenuto delle pubblicazioni".