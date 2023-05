Super puntata di Goal Deejay. L’ospite di Melissa Satta sarà il cantautore italiano Aiello, che presenterà il suo nuovo lavoro discografico “ROMANTICO” in esclusiva proprio nel format di Sky Sport dedicato ai gol e alla musica. Dopo aver scritto Arsenico nel 2019 con cui ottiene il disco di platino per le oltre 70.000 copie vendute, nell'estate del 2020 pubblica il singolo Vienimi (a ballare) che viene certificato disco d'oro da FIMI riuscendo a vendere oltre 35.000 copie vendute. “ROMANTICO” è un album ricco di poesia, amore e coraggio ma anche di vita vissuta. Un lavoro discografico che fanno di Aiello uno degli artisti contemporanei più apprezzati del panorama italiano. Ovviamente non potranno mancare i gol con una classifica totalmente rivoluzionata accompagnati dalle hit della playlist di Spotify. Tanta musica, ma anche tanto calcio perché Aiello, oltre ad essere un grande cantautore, è anche un super tifoso interista. L’appuntamento è per stasera alle 19.00 e alle 23.00 su Sky Sport Football, alle 20.00 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.